У комментатора Роберто Моралеса есть информация, что в лагере сборной Украины не все так гладко, как может показаться на первый взгляд.

"Есть еще немаловажный фактор, кроме результата. Все мы понимаем – пройдем Уэльс, то Петраков останется 100%. Но не все так просто в нашей сборной, судя по информации от разных источников. Очень напряженная там атмосфера.

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В том смысле, что нашим ведущим футболистам, в частности, звездным легионерам, не все нравится в работе с тренерским штабом. А эти игроки играют довольно важную роль. В УАФ так или иначе знают об этом факторе, и в случае невыхода на ЧМ..." – заявил Моралес в эфире ТаТоТаке.

Напомним, завтра Украина на выезде встретится с Уэльсом в матче за путевку на ЧМ-2022. Начало встречи в 19:00.

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