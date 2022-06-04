Главный тренер сборной Украины Александр Петраков имеет крепкие позиции перед битвой с Уэльсом за выход на ЧМ-2022.

УАФ не ищет замену нынешнему наставнику "сине-желтых", утверждает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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Раньше ходили разговоры о Реброве или Скрипнике, но сейчас они неактуальны. Петраков должен отработать как минимум свой действующий контракт до конца 2022 года. Ожидается, что выход/невыход сборной Украины на чемпионат мира не изменит ситуацию.

Напомним, матч Уэльс – Украина состоится завтра (5 июня), начало в 19:00.

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