Украинский нападающий Шахтера Даниил Сикан попал в команду недели по итогам 2-го тура Лиги чемпионов по версии SofaScore.

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22-летний бомбардир оформил дубль в матче против Антверпена, и помог "горнякам" оформить невероятный камбэк. Как следствие, Даниил был признан лучшим игроком матча.

В общем, символическая сборная тура имеет следующий вид:

Вратарь: Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Защитники: Лео Эстигор (Наполи), Сику Ниакате (Брага), Давинсон Санчес (Галатасарай).

Полузащитники: Рами Бенсебаини (Боруссия Д), Артур Вермерен (Антверпен), Николо Барелла (Интер), Осман Букари (Црвена Звезда), Фил Фоден (Манчестер Сити), Джуд Беллингем (Реал).

Нападающие: Данило Сикан (Шахтер).

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