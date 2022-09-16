"Моя нагорода гравця матчу – це для моїх одноклубників. У мене було кілька хороших забігів, але не вистачало ефективності у вирішальні моменти.

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Звичайно, після двох матчів наше турнірне положення не найкраще, але у футболі все швидко змінюється. Ми сподіваємося, що так буде і в нашому випадку", – наводить слова Жоти офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, що саме португалець став найкращим гравцем поєдинку Селтік – Шахтар, проте його старання так і не допомогли вирвати перемогу. Команди в підсумку завершили з нічийним результатом 1:1.

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