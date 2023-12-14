"Это была замечательная игра, мы знали, что она будет сложной. Мы упорно работали, чтобы воплотить в жизнь то, о чем просил тренер. Мы сыграли прекрасно, забили и смогли выйти из группы.

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Мы знали, что будет очень сложно, ведь Шахтер также мог выйти из группы. Нам это не далось легко – мы забили 5 голов и пропустили 3. Это была игра Лиги чемпионов с участием двух очень квалифицированных команд.

Рад, что смог внести свой вклад и помог команде голевой передачей. Мне нужно много над чем работать, я знаю, что могу совершенствоваться. Мы должны продолжать стремиться становиться лучше с каждой игрой", – цитирует Пепе O Jogo.

Напомним, Порту в групповом этапе Лиги чемпионов дважды переиграл Шахтер (3:1 и 5:3) и, набрав 12 очков, вышел в плей-офф турнира. "Горняки" с 9-ю пунктами заняли в группе Н третье место и весной будут представлять Украину в Лиге Европы.

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