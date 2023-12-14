"Це була чудова гра, ми знали, що вона буде складною. Ми наполегливо працювали, щоб втілити в життя те, про що просив тренер. Ми зіграли чудово, забили і змогли вийти з групи.

Порту – Шахтар: визначились найкращі та найгірші гравці матчу Ліги чемпіонів за версіями SofaScore та WhoScored

Ми знали, що буде дуже складно, адже Шахтар також міг вийти з групи. Нам це не далося легко – ми забили 5 голів і пропустили 3. Це була гра Ліги чемпіонів за участю двох дуже кваліфікованих команд.

Радий, що зміг зробити свій внесок і допоміг команді гольовою передачею. Мені потрібно багато над чим працювати, я знаю, що можу вдосконалюватися. Ми повинні продовжувати прагнути ставати кращими з кожною грою", – цитує Пепе O Jogo.

Нагадаємо, Порту у груповому етапі Ліги чемпіонів двічі переграв Шахтар (3:1 і 5:3) і, набравши 12 очок, вийшов у плей-офф турніру. "Гірники" з 9-ма пунктами посіли у групі Н третю сходинку і навесні представлятимуть Україну у Лізі Європи.

"Сікан – легенда": Шахтар підштовхують до продажу першого після Шеви, скаути Юве на Драгау, прокляття карткового будинку