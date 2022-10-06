Зубков: Сантьяго Бернабеу аплодировал Шахтеру
Игрок Шахтера Александр Зубков высказался о забитом мяче и поражении от Реала (1:2) в 3 туре Лиги чемпионов.
"Преимущество было у Реала, первые 30 минут дались очень сложно. Это нервозность, все-таки мы менее опытная команда. На таком уровне каждая ошибка дорогого стоит. Много потерь.
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В конце первого тайма у нас лучше начало проходить, немного успокоились и пытались навязать свою игру. Забивать на таком стадионе, с кучей болельщиков, еще и Реалу в Лиге чемпионов всегда круто. Было бы вдвое круче, если бы набрали какие-нибудь очки.
Создалось впечатление, что не праздновал гол? В конце первого тайма уже силы немного покидали, так что не было эмоций. Конечно, слышали, как Сантьяго Бернабеу аплодировал Шахтеру. Мы сделали круг уважения и поздравили наших болельщиков и болельщиков Реала. Сегодня была очень хорошая атмосфера", – цитирует Зубкова Tribuna.
Благодаря победе "бланкос" закрепили лидерство в квартете, "горняки" остались вторыми. Ответный матч состоится 11 октября.
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