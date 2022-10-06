Гравець Шахтаря Олександр Зубков висловився про забитий м'яч та поразку від Реала (1:2) у 3 турі Ліги чемпіонів.

"Перевага була у Реала, перші 30 хвилин далися дуже складно. Це нервовість, все-таки ми менш досвідчена команда. На такому рівні кожна помилка дорогого вартує. Багато втрат.

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Наприкінці першого тайму у нас дещо краще почало проходити, трохи заспокоїлися і намагалися нав'язати свою гру. Забивати на такому стадіоні, з купою вболівальників, ще й Реалу у Лізі чемпіонів завжди круто. Було б вдвічі крутіше, якби набрали якісь очки.

Склалося враження, що не святкував гол? Наприкінці першого тайму вже сили трохи покидали, тож не було емоцій. Звичайно, чули, як Сантьяго Бернабеу аплодував Шахтарю. Ми зробили коло пошани та привітали наших уболівальників та вболівальників Реала. Сьогодні була дуже гарна атмосфера", – цитує Зубкова Tribuna.

Завдяки перемозі "бланкос" закріпили лідерство у квартеті, "гірники" залишились другими. Матч-відповідь відбудеться 11 жовтня.

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