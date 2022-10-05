Андрей Лунин после дебюта в сезоне Примеры вышел в стартовом составе на 2 подряд поединок. Матч, как и онлайн-трансляция Реал Мадрид – Шахтер на "Футбол 24, стартовал в 22:00. Испанцы возглавили турнирную таблицу группы F, набрав 6 очков и не пропустив ни одного мяча. У украинцев после двух туров было 4 балла и второе место. На выходных Реал не выиграл впервые за 10 матчей сезона, сыграв вничью против Осасуны. "Горняки" же разнесли Металлист в чемпионате Украины, выиграв все 3 выездные встречи сезона. Только Каштру удавалось обыгрывать "сливочных" во главе донецкого клуба. Мадрид выиграл все остальные 4 поединка ЛЧ, кроме этих двух поражений.

Реал – Шахтер: онлайн-трансляция матча ЛЧ

На самому початку зустрічі Вальверде ледь не організував вбивчий момент. Матвієнко в останній момент нейтралізував закидання на Бензема, який уже готувався розстрілювати Трубіна. Чуамені не дуже вдало пробив після подачі Крооса з кутового. Вальверде першим пробив у площину воріт, але це була лише пристрілка. На 13 хвилині Родріго обігрався... зі Степаненком і спокійно прошив Трубіна метрів з 16. Низка нервових втрат на своїй половині під дуже агресивним високим тиском господарів дали своє.

Реал Мадрид – Шахтар – відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів

Злива ударів "вершкових". За перші 20 хвилин аж 8 спроб проти жодної у суперника. Разом із Родріго найбільше бере гру на себе Вальверде. Уругвайський півзахисник, на 10 голів ногою якого жартома поставив свою тренерську ліцензію Анчелотті, двічі прикладався з межі штрафного. Так мали б контратакувати Мудрик і компанія. Закидання з глибини на хід Вальверде, той розігрує з Бензема. І хоча остання передача була в спину, Карім блискавично розвернувся і пробив. Це був перший справжній сейв Трубіна.

Традиційного для нинішього матчу помиляється Шахтар в центрі поля. А далі Бензема з Родріго видали поезію - Вінісіус без проблем розправився з голкіпером Шахтаря. Неймовірно возить Реал гостей. Бондар виносить з лінії порожніх воріт після удару Вінісіуса. Вальверде подає на ногу Бензема, який стріляє без роздумів у дальній - зовсім поруч зі стійкою. Перший удар Шахтаря аж на 32 хвилині. Швед відчайдушно бахнув здалеку. З нульовими шансами навіть просто розім'яти Луніна. Проходить стіночка Бензема з Вінісіусом. Бразилець не прошив Трубіна. Бензема з кількох метрів намагається замкнути простріл Алаби після розкішної діагоналі Карвахаля в падінні, знову воротар Шахтаря рятує.

А ось і шанс Мудрика. Михайло так злякався крику Карвахаля в спину, що слабко покотив у руки Луніна? Бо захиснику Реала доводилося лише таким чином зупиняти українця. Вальверде почав атаку біля свого штрафного, продовжив, обігравшись з Бензема, Вінісіус завершував атаку віялом, але промазав. За це покарав Зубков на 39 хвилині. Михайліченко, який дебютує в ЛЧ, після пасу Мудрика подав, вимушений центрфорвард гостей ефектними ножицями прошив Луніна!

Перший гол пропускає Реал в поточному єврокубковому сезоні. У першій грі без Куртуа. Однак тут питання не до Луніна, а до Алаби та інших захисників, які залишили Зубкова зовсім самотнього у центрі свого штрафного. Мудрик класно закидав на дальню стійку, Бондаренко невдало склався, а міг уже розстрілювати з воротарського. Бензема після пасу Вальверде потужно пробивав, Трубін виконує свій 7 сейв за тайм! Реал награв на повноцінні 2 очікувані голи до перерви (13:2 за пострілами з меж штрафного). Шахтар на фарті з 0,3 xG, знову витискають "гірники" максимум із моментів. Аж 6 ударів Вінісіуса, 4 постріли Бензема, 2 втрачені супермоменти. Такий собі тайм імені Трубіна.

Друга половина починається з інтенсивного тиску Реала. Мілітао і Вінісіус пробивають, Бензема вдається заблокувати. Чергова гармата Вальверде після пасу Бензема. Трубін на місці. Другий змарнований момент Мудрика. Пройшло ідеальне закидання Судакова зі своєї половини. Карвахаль знову не встигає, але український вінгер намагався ще й обіграти Менді й дозволив Луніну з допомогою захисників Реала себе накрити. Мудрик м'яко накидав на Шведа. Рідкісний удар Шахтаря після перерви.

Бензема створює моменти для Родріго та Вінісіуса (в другому моменті вже вдруге відкидав під удар супернику Степаненко). Трубін і недбалість бразильців у зонах завершення зберігають інтригу. Сікан і Петряк замінили Зубкова та Шведа. Хто обкрадає Вальверде, коли Феде вже замахувався розстрілювати Трубіна? Мудрик, нічого собі. Ну, хоч десь виправляється Михайло. Вдається "гірникам" організувати цікаву атаку через пас. Утім, удар Петряка з рикошетом від захисника навіть не долітає до Луніна.

Снаряд перелітає весь штрафний після проходу Михайліченка. Конопля, як Мудрик у першому таймі, просто безсило киває у бік воріт замість впевненого удару з кількох метрів. Вінісіус без розмаху пробиває. Уже 10 сейв Трубіна. Судаков поспішив з ударом, адже міг покотити ліворуч на Мудрика. Вінісіус навіть на 88-й мчить експресом до штрафного. Бензема не використав пас бразильця. Джурасек і Траоре замінили Судакова та... Степаненка. Теплий прийом легіонеру Шахтаря. Вальверде перехопив пас Конопля на Джурасека і миттєво віддав. Бензема у розпачІ, адже Трубін тягне черговий вбивчий удар.

Бензема продерся лівим флангом, Асенсіо з рикошетом від Джурасека влучив у стійку. Мудрик врізав по нозі Карвахалю. Жовта для Михайла. Шахтар першим у цій групі забив Реалу, міг навіть зачепитися за чергове диво. Однак Мадрид цілком справедливо очолює свій квартет з максимальними 9 балами. У Шахтаря 4 очки, "гірники" залишаються на 2 місці. Далі йде РБ Лейпциг, який набрав 3 пункти. Селтік замикає групу з одиничкою в активі.

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