"Чтобы у Лунина было больше работы": Трубин – о плане на Реал и историческом составе Шахтера
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин подытожил проигранную встречу с Мадридом в 3-м туре Лиги чемпионов.
"Для всей команды это был сложный матч. Мы играли против лучшей команды Европы. Нужно улучшить свою игру и двигаться вперед. В Реале каждый игрок высокого класса. Кроме Карима есть еще 5-6 игроков высокого уровня. Нужно было анализировать каждого и спасать команду.
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Лунина до матча не видел. Перед выходом на поле пожелали удачи друг другу и начали играть. Немножко для него игра была легче. Нужно поработать и лучше сыграть в ответном матче, чтобы у него было больше работы.
Я больше фокусируюсь на том, что не поймал, на ошибках. Не обратил внимание, что у нас вышло на поле 11 украинцев (впервые в истории Шахтера на матч ЛЧ – прим.). Все понимают, что в этом сезоне наша команда очень изменилась, но у нас настоящий коллектив, который идет в свободном движении и будет только прогрессировать, чтобы становиться еще лучше", – цитирует Трубина Tribuna.
Заметим, Анатолий совершил 11 сейвов, большинство ударов были из пределов штрафной. Его коллега Андрей Лунин имеет в активе 2 сейва. Второе противостояние между Реалом и Шахтером состоится уже 11 октября.
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