"Для всей команды это был сложный матч. Мы играли против лучшей команды Европы. Нужно улучшить свою игру и двигаться вперед. В Реале каждый игрок высокого класса. Кроме Карима есть еще 5-6 игроков высокого уровня. Нужно было анализировать каждого и спасать команду.

Реал – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Лунина до матча не видел. Перед выходом на поле пожелали удачи друг другу и начали играть. Немножко для него игра была легче. Нужно поработать и лучше сыграть в ответном матче, чтобы у него было больше работы.

Я больше фокусируюсь на том, что не поймал, на ошибках. Не обратил внимание, что у нас вышло на поле 11 украинцев (впервые в истории Шахтера на матч ЛЧ – прим. ). Все понимают, что в этом сезоне наша команда очень изменилась, но у нас настоящий коллектив, который идет в свободном движении и будет только прогрессировать, чтобы становиться еще лучше", – цитирует Трубина Tribuna .

Заметим, Анатолий совершил 11 сейвов, большинство ударов были из пределов штрафной. Его коллега Андрей Лунин имеет в активе 2 сейва. Второе противостояние между Реалом и Шахтером состоится уже 11 октября.