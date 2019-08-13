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Лига чемпионов, квалификация: Ференцварош Реброва вылетел из турнира после домашнего фиаско с Динамо Загреб

13 августа 22:52 320 Читати українською
Лига чемпионов, квалификация: Ференцварош Реброва вылетел из турнира после домашнего фиаско с Динамо Загреб
Сергей Ребров вылетел из Лиги чемпионов

Ференцварош прекратил выступления в Лиге чемпионов. Подопечные Сергея Реброва дома потерпели разгромное поражение в матче против Динамо Загреб (0:4).

 

Лига чемпионов 2019/20, 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

Ференцварош – Динамо Загреб – 0:4 (первый матч – 1:1)

Голы: Адеми, 16 Петкович, 47, Ольмо, 55, Гояк, 79

Удаление: Чивич, 69

Ференцварош в первом матче против Динамо Загреб добыл выездную ничью 1:1, поэтому имел хорошие шансы на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В стартовом составе чемпиона Венгрии Сергей Ребров выпустил двух украинцев – Александра Зубкова и Игоря Харатина. Даниил Игнатенко остался в запасе.

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Впрочем, на Групама Арене Ференцварош проиграл без шансов. Гости забили довольно быстрый гол – на 16-й минуте Адеми с близкого расстояния расстрелял голкипера и вывел хорватов вперед. Во втором тайме "Фради" пропустили еще трижды – забивали Петкович, Ольмо и Гояк. Последний гол подопечные Реброва пропустили уже в меньшинстве после удаления Чивича.

Таким образом Ференцварош прекратил выступления в Лиге чемпионов. Команда Сергея Реброва будет играть в Лиге Европы.

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