Тренерский штаб "горожан" во главе с Хосепом Гвардиолой определился с обоймой игроков, которые смогут сыграть в третьем туре ЛЧ с Брюгге.

Гвардиола включил в заявку на противостояние с Брюгге 20 игроков, сообщает пресс-служба Сити. В ней нашлось место и Александру Зинченко.

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Украинец только 14 октября вернулся в общую группу "горожан" после травмы икроножной мышцы. На матч АПЛ против Бернли (2:0) наш универсал попал в заявку, но так и не провел на поле ни минуты. Последний раз Зинченко играл аж 15 сентября в поединке ЛЧ против РБ Лейпциг.

К слову, поединок 3-го тура Лиги чемпионов сезона 2021/22 против команды Эдуарда Соболя состоится завтра, 19 октября. Стартовый свисток на стадионе Яна Брейдела прозвучит в 19:45 по Киеву.

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