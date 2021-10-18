Тренерський штаб "містян" на чолі з Хосепом Гвардіолою визначився з обоймою гравців, які зможуть зіграти в третьому турі ЛЧ з Брюгге.

Гвардіола включив у заявку на протистояння з Брюгге 20 гравців, повідомляє прес-служба Сіті. У ній знайшлось місце і Олександру Зінченку.

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Українець лише 14 жовтня повернувся у загальну групу "містян" після травми литкового м'яза. На матч АПЛ проти Бернлі (2:0) наш універсал потрапив у заявку, але так і не провів на полі жодної хвилини. Востаннє Зінченко грав аж 15 вересня в поєдинку ЛЧ проти РБ Лепциг.

До слова, двобій 3-го туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 проти команди Едуарда Соболя відбудеться завтра, 19 жовтня. Стартовий свисток на стадіоні Яна Брейдела пролунає о 19:45 за Києвом.

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