"Ярмоленко – как птица Феникс, он воскрес. Вы видели, что он вытворяет? А Малиновский? У него левая нога – просто бомба.

"Меня бы посадили или убили": Поворознюк – о проигранных выборах в Верховную Раду

Зинченко – это не потеря для сборной. В какое он одно касание играет? Разгонять нужно, пасы отдавать, а не пижонить. В нем больше понтов, чем игры.

При Петракове мы еще не увидели оптимальный состав. Когда Шевченко не взял Буяльского – никто трагедии не делал. Когда Петраков не взял Малиновского – все, кошмар. Он тренер, это его решение. Меня обвиняли, что я сам ставлю футболистов. Позвоните Лавриненко и спросите его", – сказал Поворознюк в программе "Пряма червона".

Напомним, украинцам осталось провести лишь одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022. В выездном матче против Боснии и Герцеговины команде Петракова нужно побеждать, чтобы гарантировать себе второе место в группе D. Поединок состоится 16 ноября.

Нічия із Боснією – на сумлінні Петракова: у чому полягають фундаментальні та хронічні помилки тренера?