Португальский специалист заявил, что его коллега на протяжении игры унижал оппонентов. Причем Артета не гнушался переходить на личное. В частности, одна из оскорбительных реплик касалась члена семьи Консейсау, которого уже нет в живых.

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"Не важно, что говорит или не говорит Артета. Во время матча он повернулся к нашей скамейке запасных, и оскорбил мою семью на испанском. Это, видимо, фишка испанских тренеров, потому что Пеп делал то же самое (речь идет о Гвардиоле – прим.).

Я просто сказал ему обратить внимание на то, что человека, которого он обидел, больше нет в живых. Посоветовал ему беспокоиться о тренировках своей команды, поскольку, учитывая ее индивидуальные качества, он обязан делать больше и лучше" – цитирует Консейсау The Athletic.

Стоит заметить, что об этом эпизоде на пресс-конференции спросили и Микеля Артету, но наставник Арсенала решил проигнорировать журналистов. "Без комментариев. Большое спасибо", – сказал после вопроса Артета, завершив общение с прессой.

Арсенал впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев Порту в серии пенальти