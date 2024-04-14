Фиаско Зинченко и компании в видеообзоре матча Арсенал – Астон Вилла – 0:2
22:44 - Читати українською
Арсенал проиграл Астон Вилле в 33-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Леон Бейли 84’
Олли Уоткинс 87’
84’ Леон Бейли
87’ Олли Уоткинс
Лучший момент Арсенала испортил Троссар, который с нескольких метров попал в Дибу Мартинеса. "Канонирам" долго везло у своих ворот – каркас принимал на себя удары Уоткинса и Тилеманса.
Арсенал неожиданно проиграл Астон Вилле, потеряв шанс вернуться на вершину АПЛ и оторваться от Ливерпуля
Фарт команды Зинченко оборвался под занавес встречи. Астон Вилла за 3 минуты поставила Арсенал на колени голами Бейли и Уоткинса. 0:2 – "канониры" вслед за Ливерпулем делают огромный подарок Ман Сити. А вот Астон Вилла немного оторвалась от Тоттенхэма в борьбе за гарантированное место в ЛЧ.
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