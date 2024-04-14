Лучший момент Арсенала испортил Троссар, который с нескольких метров попал в Дибу Мартинеса. "Канонирам" долго везло у своих ворот – каркас принимал на себя удары Уоткинса и Тилеманса.

Арсенал неожиданно проиграл Астон Вилле, потеряв шанс вернуться на вершину АПЛ и оторваться от Ливерпуля

Фарт команды Зинченко оборвался под занавес встречи. Астон Вилла за 3 минуты поставила Арсенал на колени голами Бейли и Уоткинса. 0:2 – "канониры" вслед за Ливерпулем делают огромный подарок Ман Сити. А вот Астон Вилла немного оторвалась от Тоттенхэма в борьбе за гарантированное место в ЛЧ.