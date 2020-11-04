Манчестер Сити уверенно победил Олимпиакос. Смотрите видео голов и обзор матча 3-го тура Лиги чемпионов на "Футбол 24".

"Горожане" деклассировали Олимпиакос на домашнем стадионе. Сначала Ферран Торрес результативно завершил комбинацию, а во втором тайме Габриэл Жезус и Жоау Канселу довели счет до разгромного – 3:0.

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Интересно, что Александр Зинченко провел весь поединок в составе "горожан". После трех туров Манчестер Сити остался лидером группы С, Олимпиакос – идет третьим.