Манчестер Сити – Олимпиакос – 3:0 – видео голов и обзор матча
10:16 - Читати українською
Манчестер Сити уверенно победил Олимпиакос. Смотрите видео голов и обзор матча 3-го тура Лиги чемпионов на "Футбол 24".
завершено
"Горожане" деклассировали Олимпиакос на домашнем стадионе. Сначала Ферран Торрес результативно завершил комбинацию, а во втором тайме Габриэл Жезус и Жоау Канселу довели счет до разгромного – 3:0.
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Интересно, что Александр Зинченко провел весь поединок в составе "горожан". После трех туров Манчестер Сити остался лидером группы С, Олимпиакос – идет третьим.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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