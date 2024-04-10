Арсенал сыграл вничью с Баварией в первом матче 1/4 финала ЛЧ (2:2). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Арсенал расписал домашнюю ничью с Баварией: на старте игры казалось, что команда Микеля Артеты разгромит своего соперника, но в итоге "канониры", что называется, "отскочили". Гол Бакайо Саки стал логичным развитием событий первых минут игры, но экс-вингер Арсенала Серж Гнабри быстро сравнял счёт.

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В середине первого тайма Бавария вышла вперёд благодаря точному удару Харри Кейна с пенальти. Английский форвард добыл новый статус – он стал абсолютно лучшим бомбардиром-соперником "красно-белых" на стадионе Эмирейтс с момента его открытия в 2006 году (6 голов).

Хозяевам удалось сравнять счёт благодаря своему "джокеру" Троссару. Он вышел на замену и стал лишь четвертым игроком в истории Лиги чемпионов УЕФА, который забивал в каждом из своих первых четырех домашних матчей в турнире – после Алессандро Дель Пьеро, Фредерика Кануте и Оскара.