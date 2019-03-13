Зинченко помог Манчестер Сити установить рекорд среди английских команд в Лиге чемпионов

Манчестер Сити благодаря разгромной победе над Шальке (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов установил рекордное достижение для английских команд в истории турнира.

Манчестер Сити в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19 разгромил Шальке со счетом 7:0. По итогам двух поединков "горожане" уничтожили команду Евгения Коноплянки с общим счетом 10:2.

Манчестер Сити – Шальке – 7:0 – видео голов и обзор матча

Это самая большая победа в истории английских команд в двухматчевой дуэли в раунде плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Opta.

Стоит отметить, что важную роль в рекорде Манчестер Сити сыграл Александр Зинченко. В первом поединке украинец провел на поле всего 8 минут, а вот второй матч отыграл полностью и отдал классную голевую передачу. Кроме того, в пассиве Зинченко желтая карточка.