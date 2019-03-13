Зінченко допоміг Манчестер Сіті встановити рекорд серед англійських команд у Лізі чемпіонів

Манчестер Сіті завдяки розгромній перемозі над Шальке (7:0) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів встановив рекордне досягнення для англійських команд в історії турніру.

Манчестер Сіті в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 розгромив Шальке з рахунком 7:0. За підсумками двох поєдинків "містяни" знищили команду Євгена Коноплянки із загальним рахунком 10:2.

Манчестер Сіті – Шальке – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Це найбільша перемога в історії англійських команд у двоматчевій дуелі у раунді плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє Opta.

Варто відзначити, що вагому роль у рекорді Манчестер Сіті зіграв Олександр Зінченко. В першому поєдинку українець провів на полі лише 8 хвилин, а от другий матч відіграв повністю та віддав класну гольову передачу. Крім того, в пасиві Зінченка жовта картка.