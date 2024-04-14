"Канониры" сыграют в 31 туре АПЛ против Астон Виллы. Перед матчем у Микеля Артеты возникли проблемы в защите.

"Зинченко может играть при любых условиях": Артета оценил важность украинца для Арсенала

Как сообщает Mirror, на последней тренировке команды отсутствовали сразу двое защитников – Габриэль и Якуб Кивиор. Бразилец в течение длительного времени имел проблемы с ахиллом. Что касается поляка, то причины его отсутствия не известны.

Стоит заметить, что Кивиор главный конкурент за позицию на поле Александра Зинченко. Если Якуб не сможет принять участие в матче, то украинец может выйти в стартовом составе.

Щоб повернути собі лідерство, команда українця мусить перемагати. Сьогодні Арсенал приймає Астон Віллу. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: у господарів значно вищі шанси на перемогу. Звитяга Арсенала оцінена коефіцієнтом 1,3, а на успіх команди бірмінгемців дають 9,65. На нічию букмекер GGBET пропонує ставити з коефіцієнтом 6,3.

Напомним, Арсенал сейчас находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ с 71 очком. От Манчестер Сити "канониры" отстают на два пункта.

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