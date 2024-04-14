Зинченко может получить место в старте в матче АПЛ – Арсенал рискует остаться без двух ключевых игроков
У главного тренера Арсенала Микеля Артеты возникли проблемы в линии обороны.
"Канониры" сыграют в 31 туре АПЛ против Астон Виллы. Перед матчем у Микеля Артеты возникли проблемы в защите.
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Как сообщает Mirror, на последней тренировке команды отсутствовали сразу двое защитников – Габриэль и Якуб Кивиор. Бразилец в течение длительного времени имел проблемы с ахиллом. Что касается поляка, то причины его отсутствия не известны.
Стоит заметить, что Кивиор главный конкурент за позицию на поле Александра Зинченко. Если Якуб не сможет принять участие в матче, то украинец может выйти в стартовом составе.
Напомним, Арсенал сейчас находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ с 71 очком. От Манчестер Сити "канониры" отстают на два пункта.
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