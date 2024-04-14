"Каноніри" зіграють у 31 турі АПЛ проти Астон Вілли. Перед матчем у Мікеля Артети виникли проблеми в захисті.

"Зінченко може грати за будь-яких умов": Артета оцінив важливість українця для Арсенала

Як повідомляє Mirror, на останньому тренуванні команди були відсутні одразу двоє захисників – Габріель та Якуб Ківйор. Бразилець протягом тривалого часу мав проблеми з "ахіллом". Щодо поляка, то причини його відсутності не відомі. Варто зауважити, що Ківйор – головний конкурент за позицію на полі Олександра Зінченка. Якщо Якуб не зможе взяти учать у матчі, то українець може вийти у стартовому складі.

Щоб повернути собі лідерство, команда українця мусить перемагати. Сьогодні Арсенал приймає Астон Віллу. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: у господарів значно вищі шанси на перемогу. Звитяга Арсенала оцінена коефіцієнтом 1,3, а на успіх команди бірмінгемців дають 9,65. На нічию букмекер GGBET пропонує ставити з коефіцієнтом 6,3.

Нагадаємо, Арсенал наразі перебуває на другому місці у турнірній таблиці АПЛ з 71 очком. Від Манчестер Сіті "каноніри" відстають на два пункти.

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