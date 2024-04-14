Зінченко може отримати місце в старті в матчі АПЛ – Арсенал ризикує залишитися без двох ключових гравців
У головного тренера Арсенала Мікеля Артети виникли проблеми в лінії оборони.
"Каноніри" зіграють у 31 турі АПЛ проти Астон Вілли. Перед матчем у Мікеля Артети виникли проблеми в захисті.
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Як повідомляє Mirror, на останньому тренуванні команди були відсутні одразу двоє захисників – Габріель та Якуб Ківйор. Бразилець протягом тривалого часу мав проблеми з "ахіллом". Щодо поляка, то причини його відсутності не відомі. Варто зауважити, що Ківйор – головний конкурент за позицію на полі Олександра Зінченка. Якщо Якуб не зможе взяти учать у матчі, то українець може вийти у стартовому складі.
Нагадаємо, Арсенал наразі перебуває на другому місці у турнірній таблиці АПЛ з 71 очком. Від Манчестер Сіті "каноніри" відстають на два пункти.
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