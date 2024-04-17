Бавария – Арсенал: анонс ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Бавария в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает Арсенал. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Матч Бавария – Арсенал состоится сегодня, 17 апреля, на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Стартовый свисток главного арбитра Данни Маккели прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.
Перед первой встречей болельщики и эксперты говорили об огромном преимуществе Арсенала в качестве игры. О разнице в успешности результатов можно было даже не вспоминать – северные лондонцы мчались к золоту АПЛ, а мюнхенцы ждали золото Байера с 16-очковым разрывом. Как следствие, фаны "канониров" набрались смелости и начали грезить местью за три подряд разгрома со счетом 1:5 в середине 2010-х.
Сторонники "рекордмайстера" по старой памяти троллили Арсенал, ожидая новые 5:1, однако уже в первые 15 минут на Эмирейтс им стало не до смеха. Команда Микеля Артеты не просто доминировала – она делала это без особых новинок в тактической подготовке. А Томас Тухель при этом выбрал трусливую оборонительную модель, отчасти сваливаясь до пятерки защитников (Гнабри опускался за Уайтом).
И все равно Бавария выглядела плохо. Во-первых, она не выдерживала прессинга и контрпрессинга Арсенала – уже где-то после третьей передачи мяч оказывался в ногах северных лондонцев. Во-вторых, персональная опека на фланге Сака-Вайта-Эдегора не работала, а опускание Мартина в опорную зону для забросов вообще остались без контраргументов.
Арсенал легко мог забивать два уже на старте, но забил только один, а потом ход встречи громко перевернулся. Бавария первыми же двумя контратаками оформила два гола. К концу первого тайма могло быть и 1:3, а то и все 1:4. "Канониры" ничего не могло сделать с рывками Сане через все поле. Вот только был нюанс – моменты гостей не имели тактического объяснения.
Бавария до перерыва не провоцировала этих контратак, не играла и не искала уязвимые точки. Это были просто удачные выносы или индивидуальные проявления гениальности Сане. Какой-то механизм создания контратак был предложен только после перерыва, когда команда стала активнее вступать в борьбу за ничейные мячи, но все равно этот подход выглядел интуитивным, непродуманным.
Томас Тухель сыграл, как тренер условного Вулверхэмптона или Ноттингема, но с составом стоимостью в миллиард евро. Это был трусливый, безынициативный и сырой футбол, однако очень повезло с реализацией. Арсенал был на порядок лучше – впрочем, два пропущенных гола существенно повлияли на "канониров". Пытаясь отыграться, подопечные Микеля Артеты формировали свои розыгрыши, пытаясь завершать атаки в хуже подготовленной структуре.
Появление Зинченко после перерыва смогло, с одной стороны успокоить лондонцев, а с другой – сделало их интереснее в работе между линиями. Александр провел блестящий поединок, став вторым среди всех игроков по ожидаемой остроте и количеству пасов с продвижением. И это уже система – В двух поединках до Баварии украинец тоже выдавал эффективный и полезный футбол.
Тем более бесила реакция пришелепнутых английских ТВ-экспертов, а также азиатских туристов на Эмирейтс. Причину поражения от Астон Виллы на выходных они видят именно в Зинченко (трибуны его освистали), хотя тот вообще не имеет отношения к пропущенным голам. "Канониры" действительно заслужили критику, но мало кто понимал, в чем крылась главная вина лондонцев.
На самом деле, поединок с "вилланами" напоминал встречу с Баварией, только первый тайм был еще лучше. Арсенал шокировал бирмингемцев 4-5 голевыми моментами, а также имел более 30 касаний к мячу в чужой штрафной. Сопернику не позволили ничего, кроме случайной контратаки с попаданием в штангу. А потом соперник немного выровнял игру, а время начало поджимать.
В конце концов, Арсенал снова пропустил два гола из ничего и сгорел. Таким образом, команда Микеля Артеты раскрыла два неприятных факта о себе – в важных матчах она не всегда конвертирует свое доминирование в комфортное преимущество по голам, а после неожиданных поворотов в игре "канониры" теряют свою убийственность. С Астон Виллой команда вообще поплыла.
Но сможет ли этим воспользоваться Томас Тухель? Унаи Эмери смог прибить лондонцев, начав оборону через владение с гениальными пасами Тилеманса. Арсенал вроде и продолжал прессинговать, и не сдавался – но Юри и общая ставка соперника на осторожный контроль выбивали Арсенал из колеи. Теоретически, Бавария имеет целый вагон футболистов, способных наказывать так же – но на Эмирейтс все свелось к обычным выносам.
Довольно невнятная победа над Кельном в субботу не добавляет веры в перспективы Томаса Тухеля. К тому же, команда потеряла Комана и Гнабри, а участие Сане находится под сомнением.
Словом, матч обещает быть очень интересным. Арсенал все так же выглядит лучше в командном и игровом плане, но в Лиге чемпионов все эти особенности размываются. Тем более, в четвертьфинале.
Кадровая ситуация
У Арсенала нет проблем со стартовым составом. В течение недели возникали небольшие вопросы по Эдегора и Кивиора, но все футболисты Арсенала тренировались в общей группе. У Микеля Артеты есть приятная головная боль при выборе основы.
Интересно, доверится ли он Зинченко? В прошлый раз Артета выпустил Кивиора, однако тот против Сане провалился – в отличие от Александра, у которого был еще и надежный матч против Брайтона (а там тоже были сильные вингеры). Томиясу с Астон Виллой тоже сыграл неудачно, но выпустить украинца под Баварию – это все равно огромный риск.
Кроме того, вопросы вызывает доверие к Жезусу. У бразильца самая низкая реализация из всех игроков АПЛ с 50+ ударами (4 гола из 52-х). С другой стороны, именно Габи организовал спасительную атаку Арсенала во втором тайме с Баварией – и именно его прессинг был первопричиной провала Астон Виллы в первом.
Баварии точно не помогут Гнабри и Коман, а участие Сане находится под вопросом. Кроме того, мюнхенцы не могут рассчитывать на дисквалифицированного Дэвиса. Эти потери – один из самых больших аргументов в пользу Арсенал на Альянц Арене.
Сержа заменит Мюллер, а Коман все равно был запасным в Лондоне. Кроме того, есть Матис Тель. Бавария вроде и готова к потерям – впрочем, Томас Тухель теряет вариативность и потенциал своего состава.
Ориентировочные составы на матч Бавария – Арсенал
Бавария: Нойер – Киммих, Дайер, Де Лигт, Геррейру – Лаймер, Горецка – Мюллер, Мусиала, Тель – Кейн
Арсенал: Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Райс – Сака, Эдегор, Жоржиньо, Мартинелли – Жезус
Прогноз "Футбол 24" – проход Арсенала, ТБ 2,5
Букмекеры не определились с фаворитом противостояния. Как и большинство экспертов. Делать прогноз действительно непросто, но против очевидного факта не попрешь – Арсенал проводит лучший сезон, у Арсенала значительно лучше поставлена игра (причем во всех аспектах), а первый матч только подтвердил эти тезисы.
Бавария так и не нашла адекватного решения проблемы лондонского прессинга и контрпрессинга, а ее голы имели абсолютно несистемный характер. Мюнхенцы должны существенно переделать тактику на домашку – вот только в стартовые планы Томаса Тухеля в течение сезона сейчас не впечатляют. Попытка отзеркалить Байер завершилась разгромом в Леверкузене, а на выезде с Лацио и дома с Боруссией Д каждое решение тренера улучшало игру – только это были решения тренера соперников, и лучше начинали действовать именно они.
В конце концов, на выезде с Арсеналом "рекордмайстеры" выкатили план, который понравился бы разве что Валерию Иващенко. И то не факт – Оболонь, в отличие от Баварии, в последних матчах прессинговала. Микель Артета же в текущем сезоне славится как стартовыми планами, так и умелыми заменами по ходу игры (что опять же показал матч с Баварией).
Если Мюнхену не повезет поймать Арсенал на контратаках, а Томас Тухель не придумает ничего другого, то Арсенал прибьет Баварию. Конечно, Лига чемпионов славится неожиданными поворотами, но логика подсказывает ставить на "канониров" – хотя вообще-то лучше ставить на ТБ 2,5.