Победа в такой сложной группе – хорошая работа, мы встретились с несколькими сильными командами.

Ассист Зинченко в Лиге чемпионов в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 2:1

Сейчас трудно сказать, что пошло не так в этот вечер. Нам придется сесть и проанализировать это. То, что мы выиграли группу досрочно, не влияло на нашу игру сегодня», – цитирует Зинченко сайт УЕФА.

В этом поединке Александру удалось отличиться ассистом. Напомним, Сити победил в группе, оставив позади ПСЖ, РБ Лейпциг и Брюгге.

Зинченко вырезал образцовый ассист на ворота РБ Лейпциг, но позволил из-под себя забить – контрастный матч украинца в ЛЧ