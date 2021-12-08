"Перемога у такій складній групі – хороша робота, ми зустрілись з кількома сильними командами.

Асист Зінченка у Лізі чемпіонів у відеоогляді матчу РБ Лейпциг – Манчестер Сіті – 2:1

Зараз важко сказати, що пішло не так цього вечора. Нам доведеться сісти та проаналізувати це. Те, що ми виграли групу достроково, не впливало на нашу гру сьогодні", – цитує Зінченко сайт УЄФА.

У цьому поєдинку Олександру вдалось відзначитись асистом. Нагадаємо, Сіті переміг у групі, залишивши позаду ПСЖ, РБ Лейпциг та Брюгге.

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