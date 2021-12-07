Манчестер Сити неожиданно проиграл РБ Лейпцигу (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а Александр Зинченко отдал голевую передачу. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.

РБ Лейпциг вышел вперед на 24 минуте – Собослай после передачи Лаймера убежал от защитников, обыграл Стеффена и закатил мяч в пустые ворота. Во второй половине Андре Силва удвоил преимущество немцев, на что Сити ответил голом Мареза, который замкнул навес Зинченко с фланга. В итоге "быки" одержали победу и оформили путевку в Лигу Европы.

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Таким образом, Манчестер Сити с 12 очками остался первым в группе A, а РБ Лейпциг набрал 7 пунктов и закрепился на третьей строчке.