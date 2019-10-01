Хамес и Бейл не попали в заявку Реала на матч с Брюгге

Наставник мадридского Реала Зинедин Зидан определился с заявкой испанского гранда на 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов. В матче против бельгийского Брюгге точно не сыграют Хамес Родригес и Гарет Бейл.

Опальные исполнители не вошли в перечень игроков, на которых французский специалист рассчитывает во вторник. Заявка обнародована официальным твиттером "сливочных".

"Азар достигнет успеха, дайте ему немного времени", – Зидан стал на защиту звездного бельгийца

Кроме Хамеса и Бейла, за бортом матча против Брюгге оказались Одриосола, Ферлан Менди, Браим Диас, Асенсио, Родриго и Мариано Диас.

Вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе

Защитники: Карвахаль, Милитао, Рамос, Варан, Начо, Марсело

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско

Нападающие: Азар, Бензема, Лукас Васкес, Йович, Винисиус

Напомним, что матч Реал Мадрид – Брюгге состоится на Сантьяго Бернабеу 1 октября. Начало поединка в 19:55.