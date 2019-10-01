Зинченко надеется на доверие Пепа, Клопп будет укрощать "быков", Интер в гостях у Барсы – главное во втором туре ЛЧ

Продолжается групповой этап Лиги чемпионов. Финалист предыдущего розыгрыша встретится с чемпионом Германии, а Реал попытается реабилитироваться за стартовое фиаско победой над командой украинца. О главных интригах второго тура – в нашем материале.

Зинченко и доверие Гвардиолы

Манчестер Сити – Динамо Загреб

1 октября, 22:00. Манчестер, Этихад

Зинченко пропустил два матча Манчестер Сити, пока Гвардиола проверял на его позиции Менди и Анхелиньо. В субботу украинец вернулся в стартовый состав на ответственную игру с Эвертоном, но провел ее откровенно слабо. Фаны болезненно восприняли трудности Александра и требуют у Пепа посадить его в запас, а журналисты сдержанно выражают беспокойство. Есть риск того, что Зинченко потеряет место в основе уже сегодня – большинство порталов ставят в ориентировочный состав Менди.

Загребское Динамо в первом туре разбило Аталанту и показало, что не станет "сладкой булочкой" в группе Шахтера. Впрочем, уровень хорватов и Манчестер Сити нельзя сравнивать и близко, это посредственный оппонент для подопечных Гвардиолы. Поэтому вероятное непопадание Зинченко в старт не обязательно будет означать потерю доверия. Возможно, тренер просто захочет еще раз протестировать Менди или Анхелиньо, а Зинченко поберечь на сложную встречу с Вулверхэмптоном на выходных. Очевидно одно – теперь у Олекса серьезная конкуренция, его появление под вопросом в каждом матче.

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В другом поединке группы С донецкий Шахтер встречается с Аталантой. Анонс встречи с участием чемпиона Украины читайте в отдельном материале.

Когда финалист ЛЧ – не фаворит на своем поле

Тоттенхэм – Бавария

1 октября, 22:00. Лондон, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

Тоттенхэм весной вышел в финал Лиги чемпионов, а летом усилил проблемную зону классным хавбеком и не отпустил лидеров. "Шпорам" прогнозировали спокойное третье место АПЛ и плей-офф ЛЧ в новом сезоне. Однако Маурисио Почеттино и его подопечные разочаровывают: невнятная игра в чемпионате, плохой старт в еврокубках (ничья с Олимпиакосом), сенсационный вылет из кубка лиги, недоразумения в коллективе. Как следствие – Тоттенхэм считается аутсайдером в домашнем противостоянии с Баварией.

Мюнхенцы в этот уик-энд вырвались на вершину Бундеслиги, не зная поражений в Германии. Звездные новички уже адаптировались и приносят пользу – Коутиньо легко нашел общий язык с Левандовски, посадил в запас Мюллера и начал забивать. Бавария выглядит интересно и сильно, но это все проявляется только с середняками. Ни один из двух матчей против топ-команд (Боруссия Д, РБ Лейпциг) "ротэн" в этом сезоне не выиграли. Сказывается примитивность Нико Ковача как тренера – он не всегда читает игру и правильно реагирует на ходы соперника. Именно в этом шанс Тоттенхэма, ведь по подбору исполнителей немецкий гегемон впереди.

Соболь на Сантьяго Бернабеу

Реал – Брюгге

1 октября, 19:55. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Реал позорно стартовал в Лиге чемпионов, потерпев разгром от обескровленного ПСЖ. С тех пор дела у "сливочных" пошли вверх – команда за три матча чемпионата не пропустила ни одного гола и возглавила турнирную таблицу Примеры. Соперники были очень серьезные, но Севилья, Осасуна и Атлетико в сумме нанесли в створ ворот Реала только 1 удар. На фоне таких результатов нет сомнений, что мадридцы реабилитируются в Лиге чемпионов в поединке с Брюгге. Недооценки ожидать не стоит.

Брюгге едет в Мадрид в статусе лидера чемпионата Бельгии. Команда вообще еще не проиграла ни одного матча в этом сезоне – даже против Динамо в квалификации Лиги чемпионов на последних секундах удалось избежать поражения. На прошлой неделе Брюгге выиграл две встречи со счетом 8:0 с Эдуардом Соболем в составе. Игрок сборной Украины вернулся в основу, поскольку его конкурент по левому флангу обороны получил повреждение. На Сантьяго Бернабеу бельгийские СМИ прогнозируют в старте Рикку, но надежды на появление Соболя сохраняются.

Клопп будет укрощать сенсационных "бычков"

Ливерпуль – Зальцбург

2 октября, 22:00. Ливерпуль, Анфилд

В первом туре Зальцбург шокировал Европу диким избиением Генка с шестью голами. Для тех, кто не следит за австрийской Бундеслигой, такой перфоманс "быков" стал сюрпризом. Точнее "бычков" – коллектив у Ред Булла очень юный. Удивительно, что Зальцбург феерит (в чемпионате у них 40 голов за 9 туров) после летней распродажи лидеров и потери тренера. Как оказалось, Холланд, Хван, Собослаи и Вебер под руководством Джесси Марша способны разрывать не хуже.

Ливерпулю нужно подойти к дуэли с австрийцами с полной ответственностью. Не стоит повторять прошлогодних ошибок, когда "красные" рисковали вылететь из триумфальной Лиги чемпионов еще на групповом этапе. Начало для такого сценария положено – Клопп две недели назад снова провалил выезд в Неаполь. Ливерпуль после 7 туров идет без потерь в АПЛ, оторвавшись от главного конкурента на 5 очков, и демонстрирует великолепный футбол. Мерсисайдцы – огромный фаворит завтрашнего матча, но не удивляйтесь, если гости Анфилда будут выглядеть ярче.

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Нерабочая магия Конте против ограниченности Вальверде

Барселона – Интер

2 октября, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Интер грандиозно стартовал в Серии А – максимум очков в шести турах. Это было ожидаемо – все знают, что Антонио Конте дает результат с первых дней на новом месте. Однако всем не хуже известно, что на Лигу чемпионов блеск его команд не распространяется. Две недели назад Интер расписал ничью со Славией, а должен был даже проигрывать чехам. Конте разозлился, что эту неудачу объясняли его неумением играть на евроарене.

Матч с Барселоной – прекрасная возможность закрыть рот скептикам. В любом случае "нерадзурри" необходимо исправлять ситуацию – Славия хоть и приятно удивила уровнем игры, но осталась андердогом квартета F и вряд ли еще у кого-то отберет очки. Барселона также разочаровала в первом туре группового этапа, однако "отскочила" в Дортмунде ничьей.

Каталонцы выиграли два последних матча, чем немного успокоили своих болельщиков. Правда, вопрос о том, на что способна Барселона Вальверде без Месси, остается открытым. Лионель возобновил тренировки и имеет шанс сыграть против Интера – спасение для наставника. Летние новички миланцев в этом сезоне Серии А уже настреляли 7 голов и 8 ассистов, а Вальверде не может раскрыть сильные стороны Де Йонга и Гризманна. От Барселоны ждут качественного футбола против равного по силе оппонента. В случае неудачи (а она вполне реальная) поток критики будет не остановить.

Вальверде вбиває Барселону