toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА - ШАХТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Зинченко надеется на доверие Пепа, Клопп будет укрощать "быков", Интер в гостях у Барсы – главное во втором туре ЛЧ

09:00 4 Читати українською
Зинченко надеется на доверие Пепа, Клопп будет укрощать "быков", Интер в гостях у Барсы – главное во втором туре ЛЧ
Зинченко и Гвардиола

Продолжается групповой этап Лиги чемпионов. Финалист предыдущего розыгрыша встретится с чемпионом Германии, а Реал попытается реабилитироваться за стартовое фиаско победой над командой украинца. О главных интригах второго тура – в нашем материале.

Зинченко и доверие Гвардиолы

Манчестер Сити – Динамо Загреб

1 октября, 22:00. Манчестер, Этихад

Зинченко пропустил два матча Манчестер Сити, пока Гвардиола проверял на его позиции Менди и Анхелиньо. В субботу украинец вернулся в стартовый состав на ответственную игру с Эвертоном, но провел ее откровенно слабо. Фаны болезненно восприняли трудности Александра и требуют у Пепа посадить его в запас, а журналисты сдержанно выражают беспокойство. Есть риск того, что Зинченко потеряет место в основе уже сегодня – большинство порталов ставят в ориентировочный состав Менди.

Загребское Динамо в первом туре разбило Аталанту и показало, что не станет "сладкой булочкой" в группе Шахтера. Впрочем, уровень хорватов и Манчестер Сити нельзя сравнивать и близко, это посредственный оппонент для подопечных Гвардиолы. Поэтому вероятное непопадание Зинченко в старт не обязательно будет означать потерю доверия. Возможно, тренер просто захочет еще раз протестировать Менди или Анхелиньо, а Зинченко поберечь на сложную встречу с Вулверхэмптоном на выходных. Очевидно одно – теперь у Олекса серьезная конкуренция, его появление под вопросом в каждом матче.

"Зінченко – велика проблема для Сіті". Евертон вичавив з українця всі соки, тренери "підставили", фани спалахнули гнівом

В другом поединке группы С донецкий Шахтер встречается с Аталантой. Анонс встречи с участием чемпиона Украины читайте в отдельном материале.

Когда финалист ЛЧ – не фаворит на своем поле

Тоттенхэм – Бавария

1 октября, 22:00. Лондон, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

Тоттенхэм весной вышел в финал Лиги чемпионов, а летом усилил проблемную зону классным хавбеком и не отпустил лидеров. "Шпорам" прогнозировали спокойное третье место АПЛ и плей-офф ЛЧ в новом сезоне. Однако Маурисио Почеттино и его подопечные разочаровывают: невнятная игра в чемпионате, плохой старт в еврокубках (ничья с Олимпиакосом), сенсационный вылет из кубка лиги, недоразумения в коллективе. Как следствие – Тоттенхэм считается аутсайдером в домашнем противостоянии с Баварией.

Мюнхенцы в этот уик-энд вырвались на вершину Бундеслиги, не зная поражений в Германии. Звездные новички уже адаптировались и приносят пользу – Коутиньо легко нашел общий язык с Левандовски, посадил в запас Мюллера и начал забивать. Бавария выглядит интересно и сильно, но это все проявляется только с середняками. Ни один из двух матчей против топ-команд (Боруссия Д, РБ Лейпциг) "ротэн" в этом сезоне не выиграли. Сказывается примитивность Нико Ковача как тренера – он не всегда читает игру и правильно реагирует на ходы соперника. Именно в этом шанс Тоттенхэма, ведь по подбору исполнителей немецкий гегемон впереди.

Соболь на Сантьяго Бернабеу

Реал – Брюгге

1 октября, 19:55. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Реал позорно стартовал в Лиге чемпионов, потерпев разгром от обескровленного ПСЖ. С тех пор дела у "сливочных" пошли вверх – команда за три матча чемпионата не пропустила ни одного гола и возглавила турнирную таблицу Примеры. Соперники были очень серьезные, но Севилья, Осасуна и Атлетико в сумме нанесли в створ ворот Реала только 1 удар. На фоне таких результатов нет сомнений, что мадридцы реабилитируются в Лиге чемпионов в поединке с Брюгге. Недооценки ожидать не стоит.

Брюгге едет в Мадрид в статусе лидера чемпионата Бельгии. Команда вообще еще не проиграла ни одного матча в этом сезоне – даже против Динамо в квалификации Лиги чемпионов на последних секундах удалось избежать поражения. На прошлой неделе Брюгге выиграл две встречи со счетом 8:0 с Эдуардом Соболем в составе. Игрок сборной Украины вернулся в основу, поскольку его конкурент по левому флангу обороны получил повреждение. На Сантьяго Бернабеу бельгийские СМИ прогнозируют в старте Рикку, но надежды на появление Соболя сохраняются.

Клопп будет укрощать сенсационных "бычков"

Ливерпуль – Зальцбург

2 октября, 22:00. Ливерпуль, Анфилд

В первом туре Зальцбург шокировал Европу диким избиением Генка с шестью голами. Для тех, кто не следит за австрийской Бундеслигой, такой перфоманс "быков" стал сюрпризом. Точнее "бычков" – коллектив у Ред Булла очень юный. Удивительно, что Зальцбург феерит (в чемпионате у них 40 голов за 9 туров) после летней распродажи лидеров и потери тренера. Как оказалось, Холланд, Хван, Собослаи и Вебер под руководством Джесси Марша способны разрывать не хуже.

Ливерпулю нужно подойти к дуэли с австрийцами с полной ответственностью. Не стоит повторять прошлогодних ошибок, когда "красные" рисковали вылететь из триумфальной Лиги чемпионов еще на групповом этапе. Начало для такого сценария положено – Клопп две недели назад снова провалил выезд в Неаполь. Ливерпуль после 7 туров идет без потерь в АПЛ, оторвавшись от главного конкурента на 5 очков, и демонстрирует великолепный футбол. Мерсисайдцы – огромный фаворит завтрашнего матча, но не удивляйтесь, если гости Анфилда будут выглядеть ярче.

"Футбол – це не життя чи смерть, гравці – не боги". Відверта сповідь Клоппа про сина, фейли, Барселону та велику місію

Нерабочая магия Конте против ограниченности Вальверде

Барселона – Интер

2 октября, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Интер грандиозно стартовал в Серии А – максимум очков в шести турах. Это было ожидаемо – все знают, что Антонио Конте дает результат с первых дней на новом месте. Однако всем не хуже известно, что на Лигу чемпионов блеск его команд не распространяется. Две недели назад Интер расписал ничью со Славией, а должен был даже проигрывать чехам. Конте разозлился, что эту неудачу объясняли его неумением играть на евроарене.

Матч с Барселоной – прекрасная возможность закрыть рот скептикам. В любом случае "нерадзурри" необходимо исправлять ситуацию – Славия хоть и приятно удивила уровнем игры, но осталась андердогом квартета F и вряд ли еще у кого-то отберет очки. Барселона также разочаровала в первом туре группового этапа, однако "отскочила" в Дортмунде ничьей.

Каталонцы выиграли два последних матча, чем немного успокоили своих болельщиков. Правда, вопрос о том, на что способна Барселона Вальверде без Месси, остается открытым. Лионель возобновил тренировки и имеет шанс сыграть против Интера – спасение для наставника. Летние новички миланцев в этом сезоне Серии А уже настреляли 7 голов и 8 ассистов, а Вальверде не может раскрыть сильные стороны Де Йонга и Гризманна. От Барселоны ждут качественного футбола против равного по силе оппонента. В случае неудачи (а она вполне реальная) поток критики будет не остановить.

Вальверде вбиває Барселону

blog_ava
Хамес и Бейл не попали в заявку Реала на матч с Брюгге
00:50
55
Теги
Интер Интер Барселона Барселона Лига чемпионов Статьи Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Реал Мадрид Реал Мадрид Зальцбург Зальцбург Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Юрген Клопп Эдуард Соболь Эдуард Соболь Бавария Бавария Тоттенхэм Тоттенхэм Ливерпуль Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
13
мин
Аталанта
19:55
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук