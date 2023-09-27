Марсель на своём официальном сайте объявил о назначении Гаттузо на пост главного тренера. Руководство французского клуба рассматривало двух кандидатур для этой работы и отдало предпочтение итальянскому специалисту перед экс-наставником ПСЖ Кристофом Гальтье.

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Провансальцы не стали объявлять сроки и условия контракта нового тренера.

В начале сентября Гаттузо едва не присоединился к конкуренту Марселя – Лиону. Однако негативная реакция на потенциальное назначение, как внутри клуба, так среди болельщиков, заставила владельца клуба Джона Текстора остановить свой выбор на Фабио Гроссо.

"Я очень рад и горжусь тем, что присоединился к Марселю. Клуб и его стадион известны всей Европе своей страстью. Мне не терпится приступить к работе со своей новой командой и приступить к решению задач, которые стоят передо мной", – отметил Гаттузо.

Ранее Гаттузо тренировал Сьон, Палермо, ОФИ, Пизу, Милан, Наполи и Валенсию. Как игрок Дженнаро является легендой Милана, вместе с которым дважды выигрывал Лигу чемпионов.

После 6 туров Лиги 1 Марсель занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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