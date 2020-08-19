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Зидан – о полуфиналах Лиги чемпионов: Это успех французского футбола

19 августа 22:52 - Читати українською
Зидан – о полуфиналах Лиги чемпионов: Это успех французского футбола
Зинедин Зидан / Фото Adidas

Главный тренер Реала с восторгом следит за развитием ЛЧ, несмотря на вылет своей команды.

 
Маркиньос 13’
Анхел Ди Мария 42’
Хуан Бернат 56’
13’ Маркиньос
42’ Анхел Ди Мария
56’ Хуан Бернат

"Впервые такая ситуация, что ПСЖ вышел в финал, а Лион играет в полуфинале. Это успех для клубов и французского футбола.

Лион – Бавария: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Люди плохо отзываются о французской Лиге 1. Это хороший чемпионат, сложный, со своими трудностями. Успех французских команд в Лиге чемпионов поднимет престиж турнира", – цитирует Зидана Sport.es.

Напомним, подопечные французского специалиста покинули самый престижный клубный турнир еще на стадии 1/8 финала, уступив Манчестер Сити.

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Теги
Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ Лион Лион Франция Зинедин Зинедин Зидан РБ Лейпциг - ПСЖ
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