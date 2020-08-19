Зидан – о полуфиналах Лиги чемпионов: Это успех французского футбола

Главный тренер Реала с восторгом следит за развитием ЛЧ, несмотря на вылет своей команды.

"Впервые такая ситуация, что ПСЖ вышел в финал, а Лион играет в полуфинале. Это успех для клубов и французского футбола.

Лион – Бавария: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Люди плохо отзываются о французской Лиге 1. Это хороший чемпионат, сложный, со своими трудностями. Успех французских команд в Лиге чемпионов поднимет престиж турнира", – цитирует Зидана Sport.es.

Напомним, подопечные французского специалиста покинули самый престижный клубный турнир еще на стадии 1/8 финала, уступив Манчестер Сити.

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