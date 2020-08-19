Зідан – про півфінали Ліги чемпіонів: Це успіх французького футболу

Головний тренер Реала із захопленням слідкує за розвитком ЛЧ, незважаючи на виліт своєї команди.

"Вперше така ситуація, що ПСЖ вийшов у фінал, а Ліон грає у півфіналі. Це успіх для клубів і французького футболу.

Ліон – Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Люди погано відгукуються про французьку Лігу 1. Це хороший чемпіонат, складний, зі своїми труднощами. Успіх французьких команд у Лізі чемпіонів підніме престиж турніру", – цитує Зідана Sport.es.

Нагадаємо, підопічні французького фахівця покинули найпрестижніший клубний турнір ще на стадії 1/8 фіналу, поступившись Манчестер Сіті.

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