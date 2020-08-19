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Зідан – про півфінали Ліги чемпіонів: Це успіх французького футболу

19 серпня 22:52 - Читать на русском
Зідан – про півфінали Ліги чемпіонів: Це успіх французького футболу
Зінедін Зідан / Фото Adidas

Головний тренер Реала із захопленням слідкує за розвитком ЛЧ, незважаючи на виліт своєї команди.

 
Маркіньйос 13’
Анхель Ді Марія 42’
Хуан Бернат 56’
13’ Маркіньйос
42’ Анхель Ді Марія
56’ Хуан Бернат

"Вперше така ситуація, що ПСЖ вийшов у фінал, а Ліон грає у півфіналі. Це успіх для клубів і французького футболу.

Ліон – Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Люди погано відгукуються про французьку Лігу 1. Це хороший чемпіонат, складний, зі своїми труднощами. Успіх французьких команд у Лізі чемпіонів підніме престиж турніру", – цитує Зідана Sport.es.

Нагадаємо, підопічні французького фахівця покинули найпрестижніший клубний турнір ще на стадії 1/8 фіналу, поступившись Манчестер Сіті.

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Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Ліон Ліон Франція Зінедін Зінедін Зідан РБ Лейпциг - ПСЖ
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