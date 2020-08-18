ПСЖ впервые в истории стал финалистом Лиги чемпионов, уверенно разгромив РБ Лейпциг

ПСЖ перед полуфиналом оказался в сложной кадровой ситуации. Верратти не успел восстановиться от повреждения и остался в запасе вместе с Курзава, а голкипер Навас получил травму в поединке с Аталантой – его место на воротах занял Рико. Впрочем, были и хорошие новости – Мбаппе смог выйти в старте, а Ди Мария отсидел дисквалификацию и вернулся в основу. Икарди же сел в запас. У РБ Лейпциг вышел тот же состав, что и против Атлетико.

РБ Лейпциг – ПСЖ – видео голов

"Ротен Буллен" начали активнее, захватив контроль над мячом и начав плести комбинации на чужой трети поля. Впрочем, уже на 6-й минуте немцы могли пропустить в результате выхода Неймара один на один с Гулачи – бразилец покатил в дальний угол, однако попал в штангу.

Ещё через минуту парижане распечатали ворота: Неймар пошел на перехват неудачного паса на голкипера, мяч отскочил на Мбаппе, а Килиан Покатило в пустые – РБ Лейпциг спасла рука Неймара, в которую попала сфера перед отскоком. Гол не засчитали, Забитцер на 10-й минуте огрызнулся дальним ударом по центру (без проблем для Рико), а уже на 13-й ПСЖ забил чистый гол: Неймар заработал стандарт на левом углу штрафной, Ди Мария исполнил точную подачу на линию вратарской, а Маркиньос замкнул головой – 0:1!

Еще через три минуты Мбаппе мог закрыть интригу, открывшись за спинами защитников, получив передачу в штрафную и пробив в правый угол – Гулачи спас РБ Лейпциг. Вообще, у немцев никак не получалось подобрать нужный темп, однако парижане на некоторое время сами взяли паузу в активности. За это их могли наказать на 20-х минутах: сначала "быки" заработали перспективный стандарт, с которого Забитцер стрелял в стенку, а затем Лаймер прошёл по правому флангу и выкатил точную передачу в штрафную на Поульсена – Юссуф нанёс мощный удар, но мяч пролетел мимо ближней штанги! Это был первый и последний момет РБ Лейпциг в первом тайме.

ПСЖ быстро вернул контроль над игрой. На 35-й минуте это могло завершиться голом после хитрого удара Неймара со штрафного с дальней дистанции (Гулачи ждал подачу и забыл про ближний угол), однако штанга снова сыграла за РБ. На 38-й минуте Неймар классно врывался в штрафную на ударную позицию, обыграв защитника, однако другой успел выбить мяч из-под его ног.

Впрочем, на 43-й минуте гений бразильца заставил Лейпциг пасть на колени: после ошибки Гулачи при пасе на опорника последовала передача в штрафную на Неймара, которую нападающий в ​​полёте пяткой сбросил на Ди Марию – Анхель метров с девяти расстрелял ворота. 0:2! Неймар на 44-й мог и разгром устроить, но его удар с центра штрафной после паса от Мбаппе прошёл рядом с каркасом. В конце концов, на перерыв команды ушли при комфортном преимуществе французов.

В перерыве Юлиан Нагельсманн снял с игры Нкунку и Ольмо, бросив в бой форвардов Шика и Форсберга. Это помогло прижать ПСЖ на старте второго тайма: на 47-й минуте Анхелиньо выкатил хорошую передачу в штрафную на Шика (но тот не смог пробить), ещё один неплохой пас испанца принёс угловой, дальше был хороший удар Форсберга из-за пределов штрафной на 52-й минуте – мяч пролетел над перекладиной, однако Рико всё контролировал. РБ Лейпциг не вылезал из чужой трети поля, много комбинировал и откровенно нравился.

Впрочем, первый же контрвыпад ПСЖ принёс третий гол. На 55-й минуте Ди Мария исполнил проникающую передачу на левый край штрафной под удар Бернату с острого угла, Хуан пробил в Гулачи, а мяч выскочил на фланг к Мукиеле – там Норди упал, подарив "круглого" ди Марии. Анхель исполнил подачу на линию вратарской, откуда Бернат пробил головой – сфера залетала в ворота, а Неймар с линии решил её добить – 0:3! Трудно понять, залетел ли "круглый" за ленточку до касания бразильца, однако гол записали на Берната. Спасти РБ Лейпциг мог только VAR, однако он не увидел офсайда у защитника ПСЖ – на фланге залежался Мукиеле.

Последние полчаса поединка превратились в формальность. ПСЖ мог устроить разгром на 70-й и 72-й минутах, однако удар Мбаппе головой с подачи Ди Марии пролетел мимо левой штанги, а при выходе Килиана один на один и дальнем выстреле Паредеса спас Гулачи. Лейпциг огрызнулся простеньким ударом Забитцера с дистанции в руки Рико, а на 75-й Серхио парировал мощный удар Анхелиньо. Парижане не останавливались, едва не забив на 80-й и 82-й минутах – Гулачи сначала выбил витую подачу Ди Марии в створ, затем взял выстрел Паредеса из-за пределов штрафной с отскока, а дальше поймал рикошет с удара Неймара. На 88-й Неймар мог отличиться с классного паса Сарабии на 11 метров, однако пробить бразильцу не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгром РБ Лейпциг – 0:3.

Таким образом, ПСЖ стал первым финалистом Лиги чемпионов УЕФА 2019/20. Его соперником в решающем матче станет победитель пары Лион – Бавария.

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