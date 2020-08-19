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Лион – Бавария: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

21:55 - Читати українською
Лион – Бавария: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
Лион – Бавария: стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов

Лион в рамках полуфинального поединка Лиги чемпионов 2019/20 встретится с Баварией. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА Лион – Бавария началась в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Лион – Бавария: анонс полуфинала Лиги чемпионов

Стартовые составы

Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какере, Гимарайеш, Ауар, Корне – Токо-Экамби, Депай

Запасные: Тэтэрушану, Дёманд, Андерсен, Рафаель, Траоре, Дембеле, Мендес, Рейн-Аделаид, Лукас, Тете, Бар, Шерки

Бавария: Нойер – Киммих, Алаба, Боатенг, Дэвис – Горецка, Алькантара – Гнабри, Мюллер, Перишич – Левандовски

Запасные: Ульрайх, Хофман, Одриосола, Зюле, Мартинес, Коутинью, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Зиркзэе, Павар

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