Лион – Бавария: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА Лион – Бавария началась в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Лион – Бавария: анонс полуфинала Лиги чемпионов
Стартовые составы
Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какере, Гимарайеш, Ауар, Корне – Токо-Экамби, Депай
Запасные: Тэтэрушану, Дёманд, Андерсен, Рафаель, Траоре, Дембеле, Мендес, Рейн-Аделаид, Лукас, Тете, Бар, Шерки
Бавария: Нойер – Киммих, Алаба, Боатенг, Дэвис – Горецка, Алькантара – Гнабри, Мюллер, Перишич – Левандовски
Запасные: Ульрайх, Хофман, Одриосола, Зюле, Мартинес, Коутинью, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Зиркзэе, Павар
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