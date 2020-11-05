Нещерет набрал невероятные 9,1 балла из максимальных 10, благодаря чему попал в символическую сборную 3-го тура Лиги чемпионов.

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По версии Whoscored, в нее попали сразу трое обидчиков Шахтера – Лайнер, Штиндль и Плеа, а также трио из Баварии – Боатенг, Лукас Эрнандес и Киммих. Также в символическую сборную попали Жота и Мане из Ливерпуля и Ачерби и Корона из Лацио и Порту соответственно.

Напомним, Нещерет дебютировал в Лиге чемпионов матчем против Барселоны (1:2), совершив 12 сейвов за поединок.

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