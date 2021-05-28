"Я жил в Донецке, моя дочь родилась там в апреле 2014-го. Ситуация так сложилась, что жена с младенцем в автомобиле выезжала из Донецка, когда его уже оккупировали. Делала это под дулами автоматов. Я даже не был рядом, ведь в тот момент выезжал из Алчевска. Позже мы перебрались в Запорожье. Команда почти не тренировалась, собиралась за день до игры, проводила одно-два занятия и выходила на поле. После игры разъезжались по своим городам.

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Считаю ли я Россию агрессором? Да. Не стесняюсь этого. Дело не только в политиках. Возьмем простой пример. Как в Донецке и Луганске люди жили до 2014-го года? Достаток был лучше, это однозначно. Но мне кажется, что даже теперь люди, которые живут в условном Киеве, не осознают того, что произошло на Востоке, они не задумываются о причинах. И это плохо. В то же время на фронте нашу территориальную целостность защищают воины – искренне благодарен им за это.

Некоторые просто не хотят делать цивилизационный выбор в пользу интеграции в Европу. Мне кажется, что в нашей стране соотношение позиций ориентировочно 50 на 50. Определенные люди живут прошлым. Мол, в молодости было лучше. Уверен, что через 100 лет наши потомки скажут "большое спасибо" людям, которые выходили на два Майдана и боролись за страну. Вопрос на самом деле очень серьезный и говорить можно долго. Если коротко – надо определиться, хотим ли мы жить в тоталитарном обществе. Не все осознают это. Израиль с Палестиной воюют за Храмовую гору, а у нас битва за Киево-Печерскую Лавру. Россия хочет отобрать у нас первородство. По праву это принадлежит Украине и Киеву. В течение многих лет мы жили под оккупацией, нам стерли это из памяти. Украинский народ сделал весомый вклад в развитие европейской цивилизации", – резюмировал Максименко в интервью FanDay.

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