"Мне достается немало. В Инстаграме есть комментарии, где желают смерти моей будущей дочери. Мне этого в лицо, конечно, не говорят, потому что тогда будут проблемы, но в комментариях они пишут что угодно.

Гюндоган снова замутил воду в Барсе – виновник вылета из ЛЧ не принимает публичную критику обладателя требла

Они оскорбляют мою жену, мою нерожденную дочь, моего ребенка. Сегодня мир жесток, и мы должны знать, как с этим жить. Желать смерти ребенку – очень серьезная вещь. Можете критиковать меня как игрока, но не говорите о моей семье. Пусть говорят обо мне как об игроке, а не как о человеке.

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Я привез детский пенальти и я принимаю критику. Той ночью я не спал. Я не мог, потому что мы надеялись пройти далеко. Я лично имею большие проблемы со сном, потому что я чувствую, что плохо выполнил свою работу. Это была странная игра, и то, как мы проиграли, не дает мне спать по ночам. Думаю, что мы могли победить одиннадцать против одиннадцати", – цитирует Канселу Sport.es.

Напомним, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ Барселона играла в меньшинстве с 30 минуты из-за удаления Араухо. Однако каталонцам длительное время удавалось удерживать нужный результат благодаря победе на выезде. Переломным стал пенальти на 61-й за фол Канселу против Усмана Дембеле.

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