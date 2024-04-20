"Мені дістається чимало. В Інстаграмі є коментарі, де бажають смерті моїй майбутній донці. Мені в обличчя такого, звичайно, не говорять, тому що тоді будуть проблеми, але у коментарях вони пишуть що завгодно.

Гюндоган знову скаламутив воду в Барсі – винуватець вильоту з ЛЧ не приймає публічну критику володаря требла

Вони ображають мою дружину, мою ненароджену дочку, мою дитину. Сьогодні світ жорстокий, і ми маємо знати, як із цим жити. Бажати смерті дитині – дуже серйозна річ. Можете критикувати мене як гравця, але не говоріть про мою родину. Нехай говорять про мене як про гравця, а не як про людину.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яка заряджає драйвовими емоціями. А щоб отримати ще більше задоволення від гри, обирайте хрумкі рифлені чипси Lay’s Мах. Ця лінійка має особливо насичені смаки та щільну текстуру, тому смакуватиме ще більш яскраво. Спробуйте Lay’s Мах – насолоджуйтеся незабутніми враженнями.

Я привіз дитячий пенальті і я приймаю критику. Тієї ночі я не спав. Я не міг, бо ми сподівалися пройти далеко. Я особисто маю великі проблеми зі сном, тому що я відчуваю, що погано виконав свою роботу. Це була дивна гра, і те, як ми програли, не дає мені спати ночами. Думаю, що ми могли перемогти одинадцять проти одинадцяти", – цитує Канселу Sport.es.

Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ Барселона грала у меншості з 30 хвилини через вилучення Араухо. Однак каталонцям тривалий час вдавалося утримувати потрібний результат завдяки виїзній перемозі. Переломним став пенальті на 61-й за фол Канселу проти Усмана Дембеле.

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