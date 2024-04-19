Немец в прошлом сезоне оформил требл с Ман Сити, но летом не побоялся принять приглашение кризисной Барселоны.

Гюндоган раскритиковал своего партнера по Барселоне – он должен был действовать иначе в ключевом эпизоде

33-летний Гюндоган сохраняет высокие стандарты и того же требует от своих партнеров. В октябре он публично раскритиковал команду, которая "слишком легко" приняла поражение от Реала. Теперь от Илкая досталось Рональду Араухо, который ранним удалением фактически похоронил команду в четвертьфинале ЛЧ против ПСЖ. Гюндоган заявил, что одноклубнику следовало действовать более спокойно и не подставлять других.

Араухо не собирается оправдываться перед ветераном. "Я предпочитаю держать при себе то, что я думаю об этих комментариях. Я имею свои кодексы и ценности, которые вам следует уважать. Слова Гюндогана? Думаю, я уже ответил на этот вопрос", – цитирует уругвайца The Athletic.

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