Защитник Наполи не мог пописать для допинг-теста после матча с Барселоной и нашел интересное решение
14:22 - Читати українською
Центрбек Наполи Жуан Жезус попал под камеры журналистов спустя два часа после матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Жезуса выбрали для допинг-теста после матча Наполи – Барселона. Футболист не смог сразу пописать по требованию и искал другое решение.
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Бразилец босиком пошел на газон спустя два часа после финального свистка, чтобы захотеть в туалет. И попал там в поле зрения испанских журналистов. Пришлось объяснять.
Напомним, что Наполи и Барселона расписали ничью на стадионе Диего Армандо Марадоны. Победитель пары определится 12 марта в ответном матче.
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