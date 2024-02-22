Центрбек Наполи Жуан Жезус попал под камеры журналистов спустя два часа после матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Жезуса выбрали для допинг-теста после матча Наполи – Барселона. Футболист не смог сразу пописать по требованию и искал другое решение.

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Бразилец босиком пошел на газон спустя два часа после финального свистка, чтобы захотеть в туалет. И попал там в поле зрения испанских журналистов. Пришлось объяснять.

Напомним, что Наполи и Барселона расписали ничью на стадионе Диего Армандо Марадоны. Победитель пары определится 12 марта в ответном матче.

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