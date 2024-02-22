Наполи расписал ничью с Барселоной. Неаполитанцы прижали соперника после замен. В частности, новый тренер Франческо Кальцона снял с игры Кварацхелию. Грузин открыто выразил возмущение, проигнорировав коуча и партнеров.

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"Я оставляю на поле футболистов, которые хорошо играют. Я не смотрю на имена. Кто не показывает уровень – может быть заменен", – сказал Кальцона, которого назначили за два дня до матча с Барсой.

"Квара – топ-игрок. Он поможет нам. Сегодня Квара отыграл не лучшим образом, но это нормально. Квара возьмется за ум и будет работать дальше. Ему немного не хватило для успешных обыгрышей, но я вполне доволен", – добавил впоследствии тренер.

Кварацхелия первым покинул стадион. Хвича пробежал мимо прессы с капюшоном, опущенной головой и возмущенным взглядом.