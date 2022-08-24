"Квалификация в группу Лиги чемпионов была одной из наших первых целей в этом сезоне. Мы достигли ее с отличным результатом. Мы были динамичными, и наши фанаты давали нам силы.

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Я считаю, что одним из наших лучших качеств является сильное начало матча и быстрое получение преимущества в счете. Команда находится на отличном уровне. Необходимо это сохранить и прибавлять", – цитирует Гримальдо официальный сайт УЕФА.

Напомним, Бенфика обыграла Динамо с общим счетом 5:0. В обоих матчах лиссабонцы забивали голы исключительно в первом тайме, после чего спокойно доводили дело до победы.

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