Защитник Бенфики назвал фактор, который помог лиссабонцам дважды обыграть Динамо
Защитник Бенфики Алекс Гримальдо прокомментировал победу над Динамо (3:0) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
"Квалификация в группу Лиги чемпионов была одной из наших первых целей в этом сезоне. Мы достигли ее с отличным результатом. Мы были динамичными, и наши фанаты давали нам силы.
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Я считаю, что одним из наших лучших качеств является сильное начало матча и быстрое получение преимущества в счете. Команда находится на отличном уровне. Необходимо это сохранить и прибавлять", – цитирует Гримальдо официальный сайт УЕФА.
Напомним, Бенфика обыграла Динамо с общим счетом 5:0. В обоих матчах лиссабонцы забивали голы исключительно в первом тайме, после чего спокойно доводили дело до победы.
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