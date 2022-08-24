"Кваліфікація до групи Ліги чемпіонів була однією з наших перших цілей у цьому сезоні. Ми досягли її з чудовим результатом. Ми були динамічними, і наші фанати давали нам сили.

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Я вважаю, що однією з наших найкращих рис є сильний початок матчу і швидке здобуття переваги в рахунку. Команда перебуває на чудовому рівні. Потрібно це зберегти і додавати", – цитує Грімальдо офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Бенфіка обіграла Динамо із загальним рахунком 5:0. В обох матчах лісабонці забивали голи виключно у першому таймі, після чого спокійно доводили справу до перемоги.

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