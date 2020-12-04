Денис Фаворов стал лучшим игроком дуэли между украинской и английской командами. Защитник Зари набрал 335 баллов. Денис выиграл пять единоборств, совершил 15 отборов, перехватов и подборов, а также отдал четыре фланговые передачи, информирует Команда 1.

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В топ-3 лучших футболистов матча также вошли Джоель Абу Ханна (325 баллов) и Никола Василь (317). В составе Лестера самым эффективным был Уилфред Ндиди, который набрал лишь 280 пунктов.

Заметим, Заря несмотря на победу потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы перед последним туром группового этапа – в параллельном матче Брага одолела АЕК (4:2), укрепила свои позиции на втором месте и стала недосягаемой для луганчан. 10 декабря "мужики" будут играть именно с португальцами.

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