Зальцбург страдает от коронавируса – в клубе подтвердили 15 положительных тестов
18:33 - Читати українською
Австрийский гранд столкнулся с серьезными проблемами после матча против Баварии.
завершено
Кингсли Коман 90’
90’ Кингсли Коман
Зальцбург получил 15 положительных тестов на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.
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Все инфицированные были отправлены на самоизоляцию, две тренировки основной команды отменили. Напомним, австрийский клуб продолжает борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов, в первом матче им удалось расписать ничью с Баварией (1:1).
После 20 туров австрийского чемпионата Зальцбург лидирует с 17-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
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