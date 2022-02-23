Австрийский гранд столкнулся с серьезными проблемами после матча против Баварии.

Зальцбург получил 15 положительных тестов на COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.

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Все инфицированные были отправлены на самоизоляцию, две тренировки основной команды отменили. Напомним, австрийский клуб продолжает борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов, в первом матче им удалось расписать ничью с Баварией (1:1).

После 20 туров австрийского чемпионата Зальцбург лидирует с 17-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

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