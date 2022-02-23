Супердебют Влаховича в видеообзоре матча Вильярреал – Ювентус – 1:1
00:23 - Читати українською
Вильярреал и Ювентус расписали ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
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Оборона испанцев капитулировала уже на 33-й секунде матча. Данило выполнил длинный заброс на Влаховича, а серб оформил гол в своем дебютном матче на уровне Лиги чемпионов.
Ювентус удержал ничью с Вильярреалом – Влахович отметил дебют в ЛЧ голом на первой минуте
Вильярреал отыгрался после перерыва. На 66-й минуте провалилась уже защита Ювентуса, оставившая Парехо совершенно одиноким в штрафной площади. Капу мягко набросил мяч в "дыру", а Дани расстрелял ворота Щенсны – 1:1.
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