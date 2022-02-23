Зальцбург потерпає від коронавірсу – у клубі підтвердили 15 позитивних тестів
18:32 - Читать на русском
Австрійський гранд зіткнувся з серйозними проблемами після матчу проти Баварії.
завершено
Кінгслі Коман 90’
90’ Кінгслі Коман
Зальцбург отримав 15 позитивних тестів на COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Усі інфіковані були відправлені на самоізоляцію, два тренування основної команди скасували. Нагадаємо, австрійський клуб продовжує боротьбу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у першому матчі їм вдалось розписати нічию з Баварією (1:1).
Після 20-ти турів австрійського чемпіонату Зальцбург лідирує з 17-очковим відривом від найближчого переслідувача.
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