Австрійський гранд зіткнувся з серйозними проблемами після матчу проти Баварії.

Зальцбург отримав 15 позитивних тестів на COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Усі інфіковані були відправлені на самоізоляцію, два тренування основної команди скасували. Нагадаємо, австрійський клуб продовжує боротьбу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у першому матчі їм вдалось розписати нічию з Баварією (1:1).

Після 20-ти турів австрійського чемпіонату Зальцбург лідирує з 17-очковим відривом від найближчого переслідувача.

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