Лига чемпионов, 6-й тур, группа С

Наполи – Брага – 2:0

Голы: Саатчи, 9 (в свои ворота), Осимхен, 33

Унион – Реал – 2:3

Голы: Фолланд, 45+1, Крал, 85 – Хоселу, 61, 72, Себальос, 89

Не реализовал пенальти: Модрич, 45 (Реал)

В завершающем матче группового этапа ЛЧ Наполи мог позволить себе проиграть с минимальным счётом – в этом случае чемпион Италии опередил бы Брагу в турнирной таблице благодаря лучшей разнице мячей. Но команда Вальтера Мадзарри не стала играть с огнём и обеспечила себе комфортное преимущество ещё в первом тайме: сначала Сердар Саатчи срезал мяч в свои ворота после прострела Ди Лоренцо с правого фланга, а затем отличился и Виктор Осимхен.

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Буквально за день до игры форвард Наполи отпросился у клуба, чтобы слетать в Марокко на церемонию награждения африканского "Золотого мяча" – и получил разрешение с одним условием: сразу после церемонии Осимхен должен был вернуться в Неаполь. Уже на следующее утро Виктор тренировался на утренней сессии команды в статусе лучшего игрока Африки. А вечером подтвердил свой статус голом в ворота Браги. И Как! После удара с полуоборота, словно укрывая мяч корпусом.

В параллельном матче группы С Реал, играя не самым основным составом, позволил себе расслабиться и подарил берлинскому Униону надежду на первую победу в клубной истории в Лиге чемпионов. В компенсированное к первому тайму время Кевин Фолланд подкараулил неудачный вынос Алабой мяча, продавил Начо и пробил Кепу. Самое интересное, что за минуту до этого эпизода Реал упустил возможность забить с пенальти. Лейта сыграл рукой в собственной штрафной, но Лука Модрич не сумел наказать берлинцев – Фредерик Рённов ногами отразил удар хорвата, который пробил не лучшим образом, практически по центру ворот.

Однако после перерыва всё встало на свои места: Хоселу оформил дубль и лишил Униона европейской весны. Правда, после этого команды ещё раз обменялись голами: вышедший на замену Алекс Крал пробил Кепу из-за пределов штрафной (испанский вратарь сыграл в этом эпизоде не лучшим образом), а Себальос забил благодаря рикошету.

Этой победой Реал отправил Брагу в Лигу Европы, Унион может сосредоточиться на борьбе за спасение в чемпионате Германии.