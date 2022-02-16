Интер уже давно вышел из кризиса первой половины 2010-х, выступая в Лиге чемпионов четыре сезона подряд, взяв серебро Серии А и Лиги Европы, а также выиграв Скудетто. В текущем чемпионате "нерадзурри" также борются за титул, а тактические аналитики нахваливают миланцев – тем не менее, "змей" до сих пор непривычно записывать в ряды топ-команд. Очевидно, сказывается 10-летнее отсутствие в плей-офф ЛЧ. Последний раз Интер выходил в 1/8 финала в сезоне 2011/12, сразу же вылетев от Марселя (сейчас подобное просто невозможно представить).

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Симоне Индзаги вернул клуб в реальную элиту, хотя летом все скептически оценивали его перспективы. Новый тренер еще никогда не работал на таком уровне, а руководство урезало финансирование, продав Лукаку и Хакими. Кроме того, "нерадзурри" остались без Эриксена. Впрочем, звезд оперативно заменили Джеко, Корреа, Дюмфрис и Чалханоглу, а Интер довольно быстро принял форму – причем не менее мощную, чем при Конте. К зиме миланцы набрали даже больше очков, чем с доном Антонио, а в январе команда взяла Суперкубок.

Сегодняшний Интер очень сильно напоминает прошлогодний. Сохранилась базовая схема 3-5-2, статистические показатели почти идентичны, а игровая модель продолжает базироваться на контроле пространства, интенсивном высоком прессинге. Все так же один из центрбеков занимается продвижением. От себя Симоне Индзаги добавил большее желание владеть мячом (показатель вырос с 52% до 56%) – контроль реализуется через активное взаимодействие центрхавов. Гейм-менеджмент стал более гибким – в составе исчезли нетронутые футболисты типа Лукаку, а замены не столько освежают игру, сколько меняют ее в тактическом плане.

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Интер стал более гибким, сохранив все достоинства с предыдущего сезона. Как следствие, "змеи" захватили лидерство у Серии А в ноябре и не отпускали его до середины февраля – причем несколько раз миланцы могли уйти в значительный отрыв. Проблемой явилась нестабильность. В самый важный момент "нерадзурри" проявляют склонность терять концентрацию как по ходу матча, так и на турнирной дистанции. Как следствие, первое место было упущено в предыдущем туре, хотя у Интера есть еще матч в запасе.

За последний месяц команда Симоне Индзаги расписала "нули" с Аталантой, разделила очки с Наполи и проиграла Милану. Осечка в дерби вообще шокировала, ведь в течение часа игры Интер крушил Милан – впрочем, забить удалось всего один мяч (с пенальти), а после двух быстрых и довольно случайных голов Жиру "нерадзурри" развалились. Эта же нестабильность не позволила зацепиться за очки с Реалом в группе и чуть не стоила путевки в 1/8 финала. Подобные проблемы изрядно тревожат итальянских тифози перед матчем с Ливерпулем.

Мерсисайдцы после долгожданного чемпионства немного просели, завершив предварительный розыгрыш АПЛ на третьей позиции. Впрочем, в том сезоне "красных" преследовало огромное количество кадровых потерь – дошло до того, что в центре обороны играли Озан Кабак и Нейт Филлипс. При этом по большинству статистических показателей команда все равно держалась очень высоко, так что тактические аналитики успокаивали болельщиков. Ливерпулю обещали возвращение в топ.

Так и вышло. Лазарет опустел, а игровая форма и результаты Ливерпуля резко пошли вверх – подопечные Юргена Клоппа набрали максимум очков в группе смерти с Миланом, Атлетико и Порту (17 забитых голов, 6 пропущенных) и начали реальную борьбу с Манчестер Сити за чемпионство. Мерсисайдцы пока идут вторыми с отрывом в 7 очков от Челси и с отставанием в 9 от "горожан", однако у них есть матч в запасе. Салах идет первым в погоне бомбардиров АПЛ, Трент – самый лучший ассистент.

Самое важное, Ливерпуль не просто побеждает, но и демонстрирует мощнейший футбол. Команда Юргена Клоппа – вторая по результативности и остроте ударов среди топ-5 лиг (61 гол, 58,6 xG, больше только у Баварии), вторая по количеству точных пасов в штрафной, третья по передачам на чужой трети и пятая по пасам под удар. По количеству передач на продвижение мерсисайдцы лидируют в Европе. "Красные" крутые как при позиционном наступлении, так и в контратаках – по среднему количеству ударов после них Ливерпуль делит европейское лидерство с Баварией.

Словом, соперник у Интера очень мощный. Трудно найти какие-нибудь серьезные минусы в его игре, но прямо сейчас у Ливерпуля есть определенные проблемы с формой лидеров. Салах и Мане недавно вернулись с КАН, после которого нужно заново выходить на пик формы. Ван Дейк стал чаще проваливаться в обороне – впрочем, проблемы больше связаны с системой высокого прессинга, в которой Вирджилу приходится чаще читать сложные эпизоды.

У Ливерпуля есть еще одна неприятная особенность, связанная с плюсами. Оборона "красных" сейчас играет очень высоко, помогая держать мяч на чужой половине и быстро возвращая его. Такой футбол требует держать стройность линии – и первая помарка в таком стиле рискует вылиться в опасную контратаку. В текущем сезоне было немного матчей, в которых соперник не бежал один на один с Алиссоном. Интер – мастер контратак, поэтому подопечным Юргена Клоппа нельзя расслабляться.

Кадровая ситуация

Главной проблемой Интера станет отсутствие Бареллы. Полузащитник с уникальным умением работы между линиями под высоким темпом пропустит матч из-за дисквалификации – причем он не поможет и на Энфилде. У него бан на 2 поединка за драку с Милитао.

Кроме того, из-за травмы не сыграют Госсенс и Корреа. Участие Бастони остается под вопросом, ведь он всего несколько дней назад приступил к тренировкам. У центрбека было повреждением связок голеностопа.

У Ливерпуля проблем с кадрами практически нет. Были вопросы по поводу формы Хендерсона – Джордан травмировался в матче против Бернли. Впрочем, Юрген Клопп заявил, что повреждением оказалось несерьезным.

Ориентировочные составы на матч Интер – Ливерпуль

Интер: Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Димарко – Дюмфрис, Видаль, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Мартинес, Джеко

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Алькантара – Салах, Жота, Мане

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Авторитетный аналитический портал FiveThirtyEight дает 72% вероятности прохода Ливерпуля в четвертьфинал. Такая оценка кажется несколько завышенной – Интер гораздо лучше организован, чем соперники мерсисайдцев по группе ЛЧ, а команда Юргена Клоппа позволяет играть против себя. К тому же высокая линия обороны англичан идеально подходит для контратак миланцев.

Вряд ли "нерадзурри" покинут поле без голов, но Ливерпуль действительно мощнее по всем показателям. Итальянцы получили в пару самую лучшую атаку Европы (после Баварии), а вот оборону Интера нельзя назвать непробиваемой. Да и Ханданович в последнее время не впечатлял. Учитывая эти факты, победа гостей кажется более вероятной.

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