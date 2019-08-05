Заявка Динамо на матч Лиги чемпионов против Брюгге – Родригес в составе, звездная молодежь остается в Киеве

Александр Хацкевич определился с игроками, которые будут готовиться к первому матчу квалификации Лиги чемпионов.

Заявку киевлян на гостевую игру против Брюгге опубликовал сайт Dynamo.kiev.ua.

Брюгге усилился звездным голкипером перед матчами против Динамо в Лиге чемпионов

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет.

Защитники: Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Абдул Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Карлос де Пена.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

Внимание на себя обращает присутствие в заявке новичка команды Жерсона Родригеса, который всего несколько дней назад подписал контракт. А вот чемпионы мира U-20 Денис Попов и Георгий Цитаишвили не полетели с командой, как и Николай Шапаренко.

Шапаренко переведен в дубль Динамо

Напомним, первая игра третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между Брюгге и Динамо состоится 6 августа на стадионе имени Яна Брейдель.