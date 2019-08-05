toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Заявка Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге – Родрігес у складі, зіркова молодь залишається в Києві

10:08 11643 Читать на русском
Заявка Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге – Родрігес у складі, зіркова молодь залишається в Києві
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Олександр Хацкевич визначився з гравцями, які готуватимуться до першого матчу кваліфікації Ліги чемпіонів.

 

Заявку киян на гостьову гру проти Брюгге опублікував сайт Dynamo.kiev.ua.

Брюгге підсилився зірковим голкіпером перед матчами проти Динамо в Лізі чемпіонів

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет.

Захисники: Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Піваріч.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Абдул Кадірі, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Карлос де Пена.

Нападники: Фран Соль, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес.

Увагу на себе звертає присутність у заявці новачка команди Жерсона Родрігеса, який лише кілька днів тому підписав контракт. А от чемпіони світу U-20 Денис Попов та Георгій Цітаішвілі не полетіли з командою, як і Микола Шапаренко.

Шапаренко переведений у дубль Динамо

Нагадаємо, перша гра третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Брюгге та Динамо відбудеться 6 серпня на стадіоні імені Яна Брейделя.

blog_ava
Шедевр Суареса і ганебний автогол Мейтленда-Найлса у відеоогляді матчу Барселона – Арсенал – 2:1
00:11
1723
Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Брюгге - Динамо Головне Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря на власному полі не змогла здолати СК Дніпро-1
    Україна — 4 серп4817 Зоря на власному полі не змогла здолати СК Дніпро-1
1
дн
:
6
год
:
16
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Сабуртало
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук