Заявка Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге – Родрігес у складі, зіркова молодь залишається в Києві

Олександр Хацкевич визначився з гравцями, які готуватимуться до першого матчу кваліфікації Ліги чемпіонів.

Заявку киян на гостьову гру проти Брюгге опублікував сайт Dynamo.kiev.ua.

Брюгге підсилився зірковим голкіпером перед матчами проти Динамо в Лізі чемпіонів

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет.

Захисники: Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Піваріч.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Абдул Кадірі, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Карлос де Пена.

Нападники: Фран Соль, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес.

Увагу на себе звертає присутність у заявці новачка команди Жерсона Родрігеса, який лише кілька днів тому підписав контракт. А от чемпіони світу U-20 Денис Попов та Георгій Цітаішвілі не полетіли з командою, як і Микола Шапаренко.

Шапаренко переведений у дубль Динамо

Нагадаємо, перша гра третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Брюгге та Динамо відбудеться 6 серпня на стадіоні імені Яна Брейделя.